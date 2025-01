Neodiplomati in Informatica – Opportunità di Stage Retribuito nel Settore IT

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo: Neodiplomati in Informatica – Stage IT retribuito



Azienda: One4



Descrizione:: – Buona conoscenza della lingua inglese Cosa offriamo: – Stage retribuito volto alla formazione tecnica in ambito client… assunzione al termine dello stage Luogo di lavoro: Nova Milanese (MB) La persona ricercata deve essere automunita. Orario di…



Luogo:: Nova Milanese, Monza Brianza