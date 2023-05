Neodecortech, utile in calo a 1,2 milioni di euro nel primo trimestre

– Neodecortech, quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con un fatturato pari a 46,5 milioni di euro, -5,6% rispetto al 31 marzo 2022. L’EBITDA è stato pari a 3,7 milioni di euro, -12% e pari all’8% sui ricavi.

L’utile netto consolidato è pari a 1,2 milioni di euro, rispetto ad un utile netto consolidato al 31 marzo 2022 pari a 4,2 milioni, e un utile netto adjusted escludendo la posta non ricorrente relativa allo stralcio del debito verso il MICA pari a 1,4 milioni di euro, pari al 2,7% sui ricavi.

“Nel corso dei primi tre mesi 2023 è continuato il decremento dei prezzi per tutte le materie strategiche del gruppo, pur attestandosi su livelli di riduzioni modeste rispetto alla crescita registrata in tutto il 2022, che aveva visto un parziale e difficoltoso ribaltamento sui prezzi di vendita ai clienti finali a causa del graduale peggioramento del sentiment di mercato, con conseguente contrazione dei margini rispetto all’esercizio precedente – ha commentato l’AD Luigi Cologni – Il differimento temporale del trasferimento sui listini di vendita delle variazioni dei prezzi delle materie prime avrebbe dovuto determinare un recupero di marginalità significativo nel 2023. Tale recupero si è verificato solo in parte per effetto di una domanda debole, pur attestandosi in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2022″.

“Circa l’andamento degli ordini in entrata, a partire dall’inizio di marzo, si è registrata un’inversione tendenza rispetto all’andamento non positivo dei primi due mesi dell’anno – ha aggiunto – Certamente, per i prossimi 18-24 mesi, la sfida sarà quella di difendere i livelli di fatturato raggiunti nel 2022 migliorando però i livelli di profittabilità e continuando a porre una particolare attenzione all’evoluzione all’indebitamento finanziario netto”.

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2023 si attesta a 38,6 milioni di euro ed evidenzia un aumento di 7,3 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2022 e di 7,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022.

Foto: © Veerasak Piyawatanakul