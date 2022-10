Neodecortech acquista azioni proprie e conclude il programma

– Neodecortech ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’assemblea degli azionisti in data 13 aprile 2021, tra il 10 e il 13 ottobre 2022, ha acquistato 1700 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 2,8541 euro per azione, per un controvalore pari a 4.852,00 euro.

La Società ha comunicato inoltre che il 13 ottobre il Programma si è concluso e, in esecuzione dello stesso, nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 13 ottobre 2022 estremi inclusi, sono state acquistate complessive 123.000 azioni proprie pari allo 0,865% del capitale sociale.

Prima dell’avvio del Programma, NDT non deteneva azioni proprie, pertanto, alla data di chiusura del Programma, la Società detiene complessivamente 123.000 azioni proprie pari allo 0,865% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, Neodecortech amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2,9 euro.