NEO DIPLOMATO/A IN INFORMATICA PER SVILUPPO SOFTWARE (MODENA) 203246

Titolo del lavoro: NEO DIPLOMATO/A TECNICO PER SVILUPPO SOFTWARE (MODENA) 203246



Azienda: MSC Selections & Solutions



Descrizione del lavoro: Posizione e contesto lavorativo:Ricerchiamo per azienda cliente nei pressi di Modena un/una neo diplomato/a tecnico per lo sviluppo softwareLa figura professionale che verrà assunta ed affiancata per crescere ed imparare la mansione, inizialmente come aiuto nella progettazione e cablaggio quadri elettrici e mano mano nella programmazione PLC.Competenze Gradite:

Esperienza minima nella mansione

Disponibilità a trasferte

Titolo di studio:Diploma/laurea tecnicoLuogo di lavoro:Nei pressi di ModenaCondizioni contrattuali:Assunzione diretta da parte dell’azienda.

Orario di lavoro full time.

Orario di lavoro full time.

Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alla seniority del profilo individuato.



Luogo: Modena