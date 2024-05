Nemo e il coming out come persona non binaria: “Difenderò per sempre la mia comunità LGBT+”

Quest’anno sul gradino più alto del podio d’Europa all’Eurovision Song Contest è salita una persona queer: l’interprete Nemo Mettler, notə per tutti semplicemente come Nemo. Lo scorso anno, durante un’intervista, ha fatto coming out come persona non binaria esprimendo la preferenza di essere indicatə semplicemente col proprio nome o con i pronomi neutri. Natə in Svizzera in un cantone bilingue, Nemo parla perfettamente inglese, francese e tedesco. Attualmente vive a Berlino.

In merito a The Code, canzone con cui ha vinto l’Eurovision Song Contest, Nemo ha dichiarato: “The Code parla del viaggio che ho iniziato con la consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Trovare me stessə è stato per me un processo lungo e spesso difficile. Ma niente mi fa sentire meglio della libertà che ho guadagnato realizzando che non sono binario”.

“È un onore incredibile essere qui. Il palco dell’Eurovision offre un’enorme opportunità di costruire ponti tra culture e generazioni diverse. Ecco perché per me, in quanto persona genderqueer, è molto importante per me difendere la mia intera comunità LGBTQIA+“. […] “Essere no binary è una parte importante della mia verità. Proprio questa sensazione di poter difendere me stessə ed essere me stessə ovunque vada è la parte più grande della mia verità”.

Il coming out e The Masked Singer

Classe 1999, Nemo nel suo Paese è famoso per aver vinto quattro Swiss Music Awards nel 2018 grazie al brano Du. Nel 2021, invece, ha preso parte alla versione locale di The Masked Singer sotto la maschera del Panda. Milly Carlucci ne sarebbe fiera.

È nata una stella?