Nelly Furtado sta tornando: “Ho registrato più di 100 nuove canzoni”

Non avrà il fanbase e la popolarità di altre colleghe più seguite ed esposte, ma Nelly Furtado con la sua discografia non ha nulla da invidiare alle altre popstar. Negli anni Nelly Furtado ci ha regalato perle come Try, Broken Strings, Say It Right, Maneater, Manos Al Aire, Promiscuous Girl, Turn Off The Light, Mas, Powerless, I’m Like a Bird e Força. Poi nel 2017 è arrivato The Ride, che abbiamo ascoltato in 5, ma adesso la cantante canadese sta per tornare e l’ha annunciato a Fault Magazine, con il quale ha anche realizzato uno splendido servizio fotografico.

Nelly Furtado stuns in her first photoshoot in six years for @FAULTMagazine. pic.twitter.com/hwjTQmJnze — Pop Crave (@PopCrave) May 22, 2023

Nelly Furtado parla del suo comeback: “Ho registrato un centinaio di canzoni”.

“Ho così tanta musica. Ho registrato un centinaio di canzoni negli ultimi 18 mesi e sono così entusiasta di regalare alla gente nuova musica. Se ha senso registrare così tanti pezzi mentre l’amore per il mio vecchio catalogo continua a salire? Sì, anche se sono felice che i miei vecchi brani continuino a piacere. Ho appena approvato un altro remix oggi. La gente continua a remixare e ripubblicare la mia canzone “Give It to Me”. È come se continuassero a rielaborare quella canzone e a pubblicarla di nuovo! Ma anche questo è gratificante. Un giorno, mia figlia ha detto: “Mamma, la tua musica è di tendenza su TikTok”. Non avevo nemmeno TikTok sul telefono e non sapevo come usarlo. Abbiamo iniziato a fare piccoli video sulla piattaforma ed è stato divertente. E mi è anche capitato di sentire i miei vecchi brani in più contesti. Ho scoperto che i DJ suonano queste vecchie canzoni perché le persone vogliono festeggiare e divertirsi con la mia musica. Quando ho iniziato in questa attività, c’era chi pensava che fossi una cantante che ha avuto la fortuna di azzeccare qualche pezzo, ma sono passati 20 anni e alla gente piace ancora la mia musica”.

E speriamo che tra queste 100 nuove canzoni ci siano altre hit.

Cara Nelly…