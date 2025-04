Nell’Ordinanza di Maturità 2025, Novità Rilevanti per l’Esame Orale: Modalità e Voto

L’ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 introduce modifiche significative all’esame di Maturità 2025, con particolare riferimento alla prova orale. La nuova configurazione prevede un colloquio interdisciplinare, valutato dalla commissione sulla base di una griglia di valutazione specificata nell’ordinanza. Durante l’esame orale, i membri della commissione possono scegliere il materiale da analizzare, che può includere documenti, testi, progetti o problemi.

Gli esami di Stato inizieranno il 18 giugno con la prima prova scritta. Sarà fondamentale seguire le linee guida nazionali, applicabili a licei e istituti tecnici e professionali. Il nuovo approccio mira a superare il tradizionale modello di interrogazione, creando un’interazione più organica tra le varie materie. Durante il colloquio sono previsti commenti anche sulle prove scritte e sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), e la commissione dovrà considerare le conoscenze in Educazione Civica e il curriculum dello studente.

Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, la commissione utilizzerà i criteri forniti nella griglia di valutazione, che assegna un massimo di 20 punti. Sono stati elaborati cinque indicatori di riferimento per aidare nella valutazione. Le prove di Maturità 2025 seguiranno un calendario preciso: il 18 giugno si svolgerà la prima prova scritta, il 19 giugno la seconda prova scritta (con modalità variabili a seconda dell’istituto), e il 25 giugno la terza prova, dove prevista, seguita dal colloquio orale, la cui programmazione è lasciata alla discrezione degli istituti.