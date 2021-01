ROMA – I furbetti del vaccino? “Ad oggi rischiano poco o nulla”. Subito una legge? “Sì, per dare una legittimazione forte ai criteri di priorità per vaccinare i cittadini e per garantire flessibilità e trasparenza della campagna vaccinale”. Dice così Nello Rossi, direttore della rivista online Questione giustizia e per anni pm a Roma e in Cassazione.

Il racconto

Caos sui vaccini, come su tutto, del resto, dall’esplodere del Covid. E adesso, come rivela Repubblica, anche accertamenti di polizia su chi fa il “salta lista”. Lei cosa pensa? Lo Stato sta sbagliando?

“In questi giorni si discute molto, e giustamente, del Recovery Fund e del miglior impiego delle risorse economiche disponibili. Ma, qui ed ora, nella fase acuta dell’epidemia, la più importante e urgente prestazione che lo Stato è chiamato a rendere ai cittadini è un’altra: una campagna di somministrazione dei vaccini ordinata e rapida. Da questi due elementi – ordine e rapidità – dipendono la vita o la morte di molte persone, il recupero del maggior grado di libertà di tutti e lo stesso slancio della ripresa economica. Per questo le piccole o grandi trasgressioni, le furbizie, i favoritismi nelle vaccinazioni cui stiamo assistendo sono intollerabili. Anche se temo che questi episodi siano destinati a moltiplicarsi se non si mettono in campo strumenti normativi adeguati a contrastarli”.

Il Covid colpisce tutti, indistintamente. Ma i vaccini arrivano con il contagocce. E mancano pure coloro che dovrebbero somministrarli. In questa situazione precaria è possibile imporre il vaccino come obbligatorio?

“L’obbligatorietà della vaccinazione è un tema all’ordine del giorno solo per il personale sanitario e delle residenze per anziani oltre che per alcune ristrette categorie di lavoratori. In questi ambiti resta impensabile una forma di vaccinazione forzosa, ma sarà legittimo considerare la vaccinazione come un onere cui adempiere per proseguire l’attività lavorativa. Così come in futuro non si potrà gridare alla discriminazione per le possibili esclusioni dall’accesso a prestazioni pubbliche o private per tutti coloro che abbiano volontariamente e senza adeguate giustificazioni rifiutato il vaccino. Ad esempio, limitazioni all’ingresso in uffici pubblici o in locali privati, o a viaggi aerei o in treno, e così via”.

Quindi il governo – qualunque esso sia vista la crisi in corso – deve fare al più presto una legge?

“Fotografiamo la situazione attuale. A oggi l’unico atto che individua le priorità è il Piano strategico per la vaccinazione, elaborato dalle autorità sanitarie e adottato con decreto del Ministro della salute. È prevista una vaccinazione progressiva per fasce. Dapprima il personale sanitario e gli over 80 (6.416.372 unità); poi le persone dai 60 ai 79 anni (13.432.005) e la popolazione con almeno una grave malattia cronica (7.403.578). In una successiva terza fascia vi sono coloro che svolgono servizi essenziali come gli insegnanti e il personale scolastico, gli appartenenti alle forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi in cui vivono comunità. Non spetta a me valutare la ragionevolezza o meno di quest’ordine, ma il punto è che il decreto del Ministro è solo un atto amministrativo. Ed è perciò un’argine fragilissimo dinanzi alle – legittime – istanze e pressioni delle categorie che ritengono di aver diritto a un accesso prioritario ai vaccini”.

Perciò è la legge che dovrebbe stabilire dei criteri di priorità?

“Sì, a mio avviso serve una legge. O meglio, un decreto legge per una volta giustificato da un’effettiva urgenza e necessità. Non solo per fissare criteri generali che abbiano una legittimità forte agli occhi dei cittadini. Ma anche, e soprattutto, per favorire la necessaria flessibilità delle operazioni di vaccinazione che dovranno adeguarsi ai progressivi livelli di conoscenza del virus. Una legge per decidere chi, quando e perché potrà eventualmente derogare per motivate esigenze alle linee generali. Una legge che non sia sinonimo di rigidità. E che al tempo stesso apra la strada a sanzioni efficaci contro furbizie e favoritismi”.

Ma oggi i furbetti che saltano la fila cosa rischiano?

“Nella recentissima legge di bilancio, il decreto del ministro della Salute, che recepisce i criteri di priorità delle vaccinazioni enunciati dal Piano, è qualificato come un atto non avente valore regolamentare. Quindi, ci troveremmo di fronte alla violazione di un atto amministrativo”.

Un’obiezione: io sono una cittadina. Ho paura del Covid e non voglio ammalarmi perché posso morire. Già non sono riuscita a ottenere il vaccino anti influenzale. Perché adesso non posso pretendere di essere vaccinata subito? Non è un mio diritto alla salute che lo Stato deve riconoscermi e non può procrastinare?

“È vero: nella drammatica congiuntura dell’epidemia il diritto individuale alla salute, costituzionalmente protetto, si traduce in un vero e proprio diritto a vaccinarsi. Ma evidentemente il suo esercizio resta condizionato dalla realtà – la obiettiva scarsità, nel breve periodo, dei vaccini – e dalle esigenze di tutela della salute collettiva, anch’esse previste dalla Costituzione. Di qui l’importanza cruciale di una campagna di vaccinazione che tenga insieme l’efficacia operativa e la trasparenza delle scelte di priorità compiute. Si preannuncia un’enorme sfida logistica e una prova di tenuta delle istituzioni”.

Se mi rifiutano il vaccino e muoio, i miei eredi hanno il diritto di ricorrere contro lo Stato per ottenere un risarcimento perché il mio diritto alla salute – riconosciuto dalla Costituzione – non è stato tutelato? Anzi, è stato volutamente messo in secondo piano?

“Per rispondere a questa, spero ipotetica questione, esistono i tribunali. Ai giudici spetterà di valutare i casi concreti con le loro molteplici variabili, e decidere se vi sia stata o meno la mancanza di un’adeguata prevenzione e cura dei pazienti, e se ad esse sia ricollegabile l’esito letale”.