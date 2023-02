Nell’India del XIV secolo, la giovanissima Pampa Kampana, distrutta dal dolore p…

Nell’India del XIV secolo, la giovanissima Pampa Kampana, distrutta dal dolore per la morte della madre, diventa un tramite per la dea sua omonima, che non solo inizia a parlare attraverso la sua bocca, ma le accorda enormi poteri e le rivela che sarà determinante per la nascita di una grande città chiamata Bisnaga (letteralmente “città della vittoria”). Brillantemente strutturato come la traduzione di un’antica epopea, “La città della vittoria” è una saga di amore, avventura e mito e una testimonianza del potere della narrazione. Salman Rushdie si conferma innegabile maestro di scrittura, con il tono irriverente e favolistico che lo caratterizza. Correte in libreria da oggi, 7 febbraio.❤️‍🔥