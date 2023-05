Nelle pagine di “Fai musica con me!” Maestro Libero spiegherà tutti i trucchi e i segreti per insegnare la musica in modo facile e divertente, e suggerirà tante strategie che chiunque potrà mettere in atto da subito.

Che tu conosca la musica o no, alla fine di questo testo sarai in grado di preparare le tue prime lezioni senza nessuna fatica. Lo scopo è infatti quello di fare felici i bambini permettendo loro di divertirsi con la musica, anche senza un insegnante diplomato in conservatorio. “Fai musica con me!” è in libreria e negli store online dal 2 maggio