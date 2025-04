Nelle dolci colline toscane c’è il Borgo della pace, il luogo che ricorda le pagine più tragiche della nostra storia.

Tra memoria e natura, il borgo toscano di Sant’Anna, frazione di Stazzema in provincia di Lucca, è un luogo di pace e tradizione. Situato a circa 600 metri di altitudine lungo le Alpi Apuane, Sant’Anna ha una storia che risale al Cinquecento e le sue tradizioni sono legate a pratiche come pastorizia, agricoltura e industria mineraria. Il borgo non ha un vero centro storico; le sue abitazioni si disperdono attorno a una chiesa cinquecentesca. Tuttavia, è anche un simbolo di resilienza, poiché qui si verificò uno dei cruenti eccidi della Seconda Guerra Mondiale, dove i nazifascisti uccisero civili per sopprimere i movimenti partigiani della zona.

Oggi, Sant’Anna offre ai visitatori la possibilità di esplorare il Museo Storico della Resistenza, che illustra eventi bellici e orrori del passato, e il Parco Nazionale della Pace, dedicato alla memoria delle vittime del 1944, assieme al Monumento Ossario. Inoltre, la zona circostante è caratterizzata da bellezze naturali come le Cascate dell’Acqua Pendente e la Grotta Antro del Corchia, una delle più grandi d’Italia, nonché numerosi percorsi panoramici. Questi luoghi offrono un’esperienza ricca di storia, natura e cultura, rendendo la visita a Sant’Anna emozionante e affascinante.

Per raggiungere Sant’Anna, è consigliato l’uso dell’auto, ma sono disponibili anche autobus dalla vicina Pietrasanta. Da Lucca, si percorre la SS12 verso Viareggio, mentre da Firenze si può utilizzare l’autostrada A11, seguendo poi le indicazioni per Camaiore e Sant’Anna.