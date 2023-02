Nella vita della governante Phyllida Bright ogni cosa sembra sotto controllo: no…

Nella vita della governante Phyllida Bright ogni cosa sembra sotto controllo: non solo perché le stanze di Mallowan Hall, la bellissima dimora del Devonshire dove presta servizio, sono sempre pulite e in ordine, ma soprattutto perché la padrona di casa è Agatha Christie, giallista celebre in tutto il mondo.

Phyllida è colta totalmente alla sprovvista quando il cadavere di un uomo viene trovato nella biblioteca della tenuta con una penna stilografica conficcata nel collo. Appassionata lettrice di gialli, Phyllida sa che in una situazione del genere è meglio agire in fretta. Non ha altra scelta: dovrà seguire le orme del suo eroe Poirot, e cercare di capire chi, tra gli ospiti di Mallowan Hall, è il vero colpevole.

“Omicidio a Mallowan Hall” è in libreria e negli store online dal 21 febbraio 💛