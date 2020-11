Nuovo record per Bruce Springsteen: il Boss, infatti, è il primo artista nella top 5 della classifica USA per sei decenni consecutivi.

Bruce Springsteen ha fatto la storia delle classifiche di Billboard con il suo ultimo album, Letter to You. Con 96.000 copie di album vendute negli Stati Uniti, l’album ha debuttato al numero 2 della classifica di questa settimana, rendendo Springsteen il primo artista nella top 5 della classifica USA per sei decenni.

Il suo primo album nella Top 5 è stato Born to Run, che è arrivato al numero 3 nel 1975. All’inizio di quest’anno, Bob Dylan ha stabilito un record simile con Rough and Rowdy Ways: è diventato il primo artista ad avere un album nella Top 40 della Billboard in ogni decennio, dagli anni ’60. Bruce Springsteen ha pubblicato Letter to You il 23 ottobre. Un documentario di accompagnamento su Apple TV + mostra il processo di registrazione dell’album con la E Street Band.

Bruce Springsteen, nuovo record per il Boss

Bruce Springsteen ha segnato un nuovo record, quando il suo ultimo album, Letter To You, si è piazzato alla posizione numero 2 della classifica Billboard 200. Il Boss è, ora, il primo artista presente nella top 5 della classifica USA per sei decenni, come ha riferito Billboard.com.

È entrato nelle classifiche con la E Street Band nel 1975 con Born To Run che è arrivato alla posizione numero 3 e ha avuto più album venduti, spesso diversi, negli anni ’80, ’90, 2000 e 10. È il 20esimo album di Springsteen e le sue 12 tracce riflettono sui suoi rapporti con le persone che ha perso nel corso degli anni, inclusi i musicisti della E Street Band, Clarence Clemons e Danny Federici, nonché il suo amico e compagno di band adolescente, George Theiss.

In One Minute You’re Here, l’icona del rock canta di essere da solo mentre I’ll See You In My Dreams parla di come è pronto a “incontrare, vivere e ridere di nuovo” con i suoi ultimi amici. Springsteen e la E Street Band, che si sono esibiti insieme l’ultima volta nel 2016.

Il video di Letter to You:

Bruce Springsteen, gli album precedenti a Letter To You

Dopo il successo di Born To Run, Darkness On The Edge Of Town raggiunse la posizione numero 5 nel 1978. Negli anni ’80, Springsteen registrò cinque album tra i primi 5: The River che raggiunse la vetta della classifica nel 1980;

Nebraska alla numero 3 nel 1982; Born in the USA che raggiunse la posizione numero 1 nel 1984; l’album live numero 1, Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985 nel 1986; e Tunnel of Love che è stato il migliore nel 1987. Negli anni ’90 ha avuto successo nelle classifiche con Human Touch, numero 2 nel 1992; Lucky Town, numero 3 nel 1992 e Greatest Hits, numero 1 nel 1995.

Live In New York City è arrivato alla posizione numero 5 nel 2001 e altri cinque album di successo sono seguiti. The Rising che è arrivato alla numero 1 nel 2002; Devils & Dust che ha raggiunto il primo posto nel 2005; We Shall Overcome: The Seeger Sessions che si classificarono alla posizione numero 3 nel 2006; Magic che ha raggiunto il primo posto nel 2007 e Working On a Dream che ha raggiunto il numero 1 nel 2009.

Nell’ultimo decennio, Springsteen è arrivato alla posizione numero 1 con Wrecking Ball nel 2012; numero 1 con High Hopes nel 2014; numero 5 con Chapter and Verse nel 2016 e numero 2 con Western Stars nel 2019.