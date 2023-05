Nella società liquida del terzo millennio, l’amore viene spesso considerato come un’avventura, un’esperienza con una data di scadenza, un’opzione più che una necessità vitale.

Ma è davvero così? Davvero possiamo vivere rinunciando a ciò che l’amore stabile, quello che nasce dalla reciproca promessa che sarà «per sempre», può dare alla nostra esistenza?

Per Alberto Pellai e Barbara Tamborini, sposati ormai da venticinque anni, è proprio l’amore a dare pieno senso a ciò che siamo. È grazie alle sfide che ci chiama ad affrontare ogni giorno che impariamo a conoscerci nel profondo e a fare i conti con i nostri limiti, ma anche a valorizzare i nostri punti di forza. Perché l’amore ci chiede, una volta che ci siamo addentrati nel suo territorio, di farlo diventare una priorità e di trasformarlo in un motore che muove – se non tutto – moltissimo di ciò che siamo.

