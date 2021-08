A un certo punto, e siamo verso la mezzanotte, il presentatore beve l’amaro calice: «Ragazzi, bisogna mettere la mascherina. Lo so che a voi starà sul c…, e poi noi ragazzi non siamo abituati a rispettare le regole, ma è così». Bene, il suo l’ha fatto, non troppo convinto ma l’ha detto. Da sotto parte una potente fischiata, quindi la cosa finisce subito lì, si ricomincia a ballare e i camerieri tolgono di mezzo le dieci sedie ipocrite piazzate nell’epicentro del Byblos, un locale storico della Riviera, ora famoso anche per le chiusure causa inosservanza delle norme anti Covid.

Il 25 luglio, il 21 agosto, sabato scorso.