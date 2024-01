Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio del 2022 una Volkswagen Golf grigia si riba…

Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio del 2022 una Volkswagen Golf grigia si ribalta nel fiume Trebbia, a Calendasco, nel Piacentino. A bordo ci sono Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, Costantino Merli e William Pagani. Hanno tutti tra i 20 e i 23 anni, appena compiuti da William quella sera. Elisa e Costantino si frequentano dal maggio precedente, i tre ragazzi fanno parte di un collettivo di musica rap e trap.

All’indomani dell’incidente il padre di William, il produttore musicale, prende posto alla sedia del figlio davanti al computer e inizia a ordinare e catalogare le loro produzioni, tra audio e video. Il padre di Domenico negli anni ’90 aveva un negozio di dischi a Ginosa, per anni ha venduto la musica degli altri e ora, si ripromette, vuol far arrivare le canzoni del figlio e dei suoi amici a tutti.

I genitori prendono in eredità la musica, l’amicizia e l’amore dei figli, aprono un’etichetta discografica, pubblicano un cofanetto cd con i loro brani, organizzano dei concerti solo per voce, sul palco non c’è nessuno se non la musica.

A febbraio del 2022 sono andato la prima volta a Piacenza per scrivere ascoltare le loro canzoni e per cercare di capire chi erano questi ragazzi, chi avevano affianco, ma anche per scoprire come la musica diventi un punto di incontro postumo fra genitori e figli; e come si finisce una notte fuori strada, in una strada sterrata, a venti chilometri orari, presi in consegna dalla nebbia e dalle acque. Ho portato con me due domande: le loro voci registrate di cosa ci parlano? Cosa accade a chi rimane, cosa c’è dopo la fine?

Alla fine di quel mio primo viaggio sono tornato una seconda e una terza e una decima e una quindicesima e un’infinità di altre volte. Nell’arco di due anni l’incidente per me è divenuto un sasso lanciato nell’acqua e io ho seguito le onde – che erano tutte le persone e le storie che si propagavano attorno al fatto. Io stesso sono divenuto una di queste onde. Ho indagato il tempo musicale, il tempo dei vent’anni, quanto tempo abbiamo, cosa facciamo quando il tempo non c’è più.

Il cerchio si chiude, o se ne apre un altro. Il 9 gennaio esce il libro, “Tutti vivi”.