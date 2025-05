“Nella Magia Notturna del Fontainebleau Las Vegas: Rivelazioni Scandalose e Colpi di Scena che Stanno facendo Tremare il Gossip!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Nella notte scorsa, il resort Fontainebleau Las Vegas ha ospitato gli American Music Awards, presentati da Jennifer Lopez. L’evento ha segnato l’inizio dell’estate con esibizioni straordinarie e omaggi alla musica dell’anno.

Tra i protagonisti, Benson Boone ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione indossando un look Dolce&Gabbana, caratterizzato da una giacca con revers e pantaloni a zampa in una riedizione del 2004, decorata con cristalli Swarovski. Machine Gun Kelly ha scelto un look layering per il red carpet, combinando camicia classica, cravatta e pantaloni baggy. Rod Stewart, premiato con il Lifetime Achievement Award, ha optato per un elegante completo broccato nero con slippers in velluto.

Janet Jackson ha indossato un total look Vetements, composto da top bianco e jeans baggy, mentre SZA e Heidi Klum hanno scelto abiti neri chic: SZA con un bustier e long skirt, e Klum con un vestito strutturato e cuissardes.

Jennifer Lopez è stata la vera protagonista della serata, cambiando abito ben otto volte. Ha indossato un naked look con top a forma di croce e una gonna con frange argentate, un dress con dettagli cut-out e un abito ricamato con maxi spacco. Ha completato il suo repertorio con una jumpsuit nude e nera, un slim dress metallico in oro, uno strapless dress blu avio e una jumpsuit nera in tessuto sequins, abbinata a un trenchcoat trasparente con maniche voluminose.

