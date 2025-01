Nella città del pasticciotto si trova una straordinaria chiesa adornata di affreschi, ma pochi conoscono questo capolavoro del Salento.

Il Salento è una regione che attira numerosi turisti ogni anno, grazie alle sue spiagge e ai suoi locali alla moda, ma anche per il suo patrimonio artistico unico. Un esempio è la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, un luogo di grande valore storico e culturale. Galatina, menzionata fin dal 1178, ha una storia antica e leggende che la collegano all’apostolo Pietro, il quale vi avrebbe sostato durante il suo viaggio verso Roma. Fino al 1861, la città era nota come San Pietro di Galatina, nome che rievoca questa tradizione.

La chiesa di Santa Caterina, costruita nel XIV secolo secondo la tradizione, è un gioiello di architettura e decorazione. Sebbene venga attribuita al nobiluomo Raimondo Orsini del Balzo, alcuni studiosi suggeriscono che potrebbe essere un ampliamento di una struttura preesistente. Il portale principale è ornato da un protiro che presenta uno stile che ricorda le basiliche romaniche piuttosto che il gotico puro, con dettagli come l’arco a tutto sesto e colonne su leoni stilofori.

Internamente, la chiesa è caratterizzata da un’architettura gotica vivace, con una pianta longitudinale a navata unica e deambulatori laterali. Gli archi a sesto acuto creano un’atmosfera tipica del gotico maturo, e l’abside ospita un coro a pianta ottagonale, utilizzato come cappella funeraria della famiglia Del Balzo Orsini.

Una delle attrattive principali è rappresentata dagli affreschi che decorano le pareti interne, risalenti alla fine del XIV secolo e realizzati da maestranze locali. Le pitture, eseguite con una varietà di temi iconografici che spaziano dall’Apocalisse alla vita di santa Caterina, riflettono influenze artistiche, in particolare della scuola senese. All’interno, ogni superficie presenta opere d’arte che raccontano storie e trasmettono un’atmosfera vivace e colorata, rendendo la chiesa un esempio unico nel suo genere rispetto ad altri edifici coevi.

Scoprire questa chiesa è un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia, ed esplorare Galatina permette di immergersi in una terra ricca di cultura e tradizioni. Un weekend dedicato a questo luogo è sicuramente un’ottima opportunità per apprezzare la bellezza del Salento e le sue meraviglie artistiche.