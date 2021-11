Lisbona. La nuova prima volta del Web Summit. Apre la fiera europea più interessante dedicata ad innovazione e startup, dopo la pausa forzata di due anni dovuta alla pandemia. Oltre 1200 imprese giovani, 81 delle quali italiane, 700 investitori, 1500 giornalisti, 40mila visitatori attesi e biglietti già esauriti a 24 ore dall’avvio. Senza dimenticare le 1000 conferenze e tavole rotonde tenute da personaggi di rilievo, iniziando da Frances Haugen, la fonte dei cosiddetti Facebook Papers. E poi Sir Tim Berners-Lee, considerato come il “padre” del Web, Brad Smith, presidente di Microsoft e Nick Clegg, a capo della comunicazione di Facebook (pardon, di Meta) che risponderà martedì alle accuse di Haugen. E ancora, Werner Vogels, che in Amazon decide tutto sulle tecnologie presenti e future del colosso del commercio elettronico, fino a Craig Federighi, vicepresidente di Apple con delega sulla parte software. Il tutto dal primo al 4 novembre.

Ma al di là delle stelle e delle startup, quel che colpisce di questo appuntamento fuori dal comune nato in sordina a Dublino nel 2009, è il suo esser divenuto adulto trasferendosi nel 2016 in una capitale dimenticata come Lisbona. Grazie alle imprese innovative, che dopo l’exploit di Berlino l’hanno eletta come meta preferita e con l’aiuto del Web Summit, la città ha cambiato volto in una manciata di anni. Il governo portoghese si è mosso velocemente aiutando la trasformazione contribuendo fra l’altro al Web Summit con 11 milioni di euro l’anno e ricevendo in cambio un indotto di circa 300 milioni. E se gli organizzatori dovessero decidere di spostare la fiera altrove, la penale da pagare sarebbe di tre miliardi di euro.

“I numeri sono questi”, conferma Paddy Cosgrave, classe 1983, irlandese, mente e anima della fiera. “Il punto non è tanto costruire un appuntamento che porti dei benefici per una settimana, quanto avere una strategia ad ampio raggio e a lungo termine legata alla città. Abbiamo ricevuto diverse offerte anche dall’Italia, ma Lisbona sta attraversando un nuovo rinascimento e il Web Summit ne fa parte. Anche se economicamente ci sarebbe forse convenuto spostarci a Londra, Parigi o Milano, abbiamo deciso di restare”.

Il report

Le due tendenze più interessanti dell’edizione 2021, al di là della moda del momento che va sotto il nome di “metaverso”, secondo gli organizzatori sono due: crisi climatica e Non-fungible token (Nft), il sistema crittografico per rendere unico un bene virtuale. Sono i fronti sui quali si stanno concentrando alcune delle startup più promettenti. Mentre a Glasgow va in scena la Cop26, 200 nuove imprese a Lisbona mostreranno idee e tecnologie per combattere le emissioni di gas serra e per preservare l’ambiente.

Dall’altra blockchain e Nft. Qui il numero di aziende coinvolte è minore, ma con alcune punte di diamante che hanno già dimensioni fuori dal comune. Fra gli ospiti della serata di apertura ci sarà ad esempio Nicolas Julia, francese, cofondatore e amministratore delegato di Sorare. Nata tre anni fa a Parigi, vale già 4,3 miliardi di euro. Fornisce la tecnologia necessaria per la vendita di beni virtuali legati al calcio. Nel giro di poco tempo ha stretto accordi con Bundesliga tedesca e LaLiga spagnola. Volendo semplificare, Sorare offre una sorta di fantacalcio basato su tecnologia blockchain. E funziona bene: Soft Bank, assieme ad calciatori di oggi e di ieri del calibro di Rio Ferdinand e Gerard Piqué, hanno investito nella compagnia 680 milioni di euro.

La grande massa delle startup del Web Summit resta però ancorato al mondo business, ovvero alle soluzioni per le aziende. La fiera di Lisbona non è tanto un palco o una passerella, quanto il terreno per far incontrare nuove imprese e finanziatori, sfruttano l’app creata da Cosgrave e dai suoi che funziona in maniera impeccabile come una sorta di sistema operativo per collegare fra loro espositori, visitatori, giornalisti e investitori, al punto che il Consumer Electronics Show di Las Vegas la adotterà a partire dalla prossima edizione.

“Tre anni fa proprio qui al Web Summit, Tim Berners-Lee disse che l’unico futuro possibile della Rete era nella decentralizzazione”, conclude Cosgrave. “Credo avesse ragione e la varietà di nuove imprese presenti al Web Summit lo dimostra. In Europa ci stiamo muovendo nella giusta direzione: le startup stanno crescendo esponenzialmente ovunque e raccolgono capitali sempre più importanti come dimostra il caso di Sorare. L’Italia quest’anno è presente con 81 aziende, come Francia e Germania grosso modo. E’ la prima volta che accade”. E poi ci sono fenomeni come l’Ucraina che ha tassi di crescita da record, cinque volte più alti rispetto la media globale e ormai conta su 5000 compagine ad alta tecnologia, 48 sono quelle presenti a Lisbona, e 250mila sviluppatori. Altro piccolo miracolo che sta avvenendo in un Paese tormentato che pochi legano, per ora, all’idea di digitale e innovazione.