Nel volume di Giro il “miracolo politico” del Cavaliere

Il libro di Francesco Giro, “Silvio Berlusconi e la città ideale”, pubblicato da Gangemi Editore, offre un’analisi del fenomeno politico di Berlusconi attraverso una lente culturale. L’autore delinea come il “miracolo politico” di Berlusconi sia il risultato di esperienze personali, frutto di un’intensa curiosità verso la vita e la cultura. Giro, ex consigliere regionale del Lazio e esponente di Forza Italia, sottolinea l’impatto del suo percorso su chiunque, incluse figure politiche odierne come Antonio Tajani, che ricorda Berlusconi con affetto.

Nell’introduzione, Tajani riporta un aneddoto in cui Berlusconi, dal letto d’ospedale, comunicò la sua presenza alla Convention di Milano, esprimendo il profondo rispetto per il suo pubblico. Tajani evidenzia la sfida di Berlusconi, iniziata come imprenditore, che si è evoluta attraverso la sua passione per lo sviluppo urbano, la comunicazione, lo sport e la cultura, fino a culminare nel suo ingresso in politica.

Il libro è strutturato in sei capitoli. Il primo si concentra sul concetto di libertà, mentre il secondo approfondisce il pensiero liberale di Berlusconi, analizzando importanti discorsi degli anni ’90 in cui il fondatore di Forza Italia delineava la missione di un grande partito popolare e le riforme costituzionali necessarie per un paese moderno. Il terzo capitolo si occupa della rappresentanza politica dei cattolici, mentre il quarto esplora l’influenza dell’Umanesimo e del Rinascimento sul pensiero di Berlusconi.

Il quinto capitolo presenta Berlusconi come riformatore innovativo, che cercava un linguaggio nuovo per interpretare e trasformare la realtà in cui viveva. Il libro culmina con un capitolo sul “grande merito” di Berlusconi in politica, in cui si afferma che con la sua ascesa e la nascita di Forza Italia si poneva fine alla “rivoluzione di controllo culturale” teorizzata da Gramsci.

In sintesi, Francesco Giro intende dimostrare che il successo politico di Berlusconi non è stato casuale, ma il risultato di una vita vissuta con passione e un’intensa attenzione alla cultura e alla società.