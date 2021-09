Benito Mussolini resta cittadino onorario di Pezzana, 1700 abitanti, nel Vercellese. Lo ha confermato con una delibera votata all’unanimità (minoranza non presente in aula) il Consiglio comunale del piccolo comune piemontese. O per dirla con i termini della delibera di 10 pagine presentata in aula, la cittadinanza è stata “non revocata”, un gioco di parole per far suonare meno forte la presa di posizione dell’assemblea comunale.

“Ero in aula, è stato surreale”, commenta Roswitha Flaibani, di +Europa che ha assistito alla seduta del consiglio assieme al presidente dei Radicali Igor Boni. Erano stati proprio loro, infatti, a sollevare il problema quando si erano accorti che il Comune non aveva mai revocato la cittadinanza accordata a Mussolini il 15 maggio 1924. “La cosa è emersa per caso nel 2019 quando il sindaco aveva approvato una pubblicazione del Comune e in una delle pagine comparivano gli unici due cittadini onorari del comune di Pezzana, l’ex calciatore Federico Balzaretti e, appunto, Benito Mussolini – spiega Flaibani -Per noi una delibera di non revoca è una conferma”.

Il sindaco Stefano Bondesan ha presentato una delibera, la cui lettura ha impegnato una buona mezz’ora della riunione, con la quale spiega come la decisione sia dettata dalla scelta di non modificare quello che ormai appartiene alla storia. “È storia”, ha detto il primo cittadino, amministratore di una lista civica che non ha mai virato a destra. “Sono motivazioni banali – replica Flaibani – È come confermare la cittadinanza a qualcuno che si è macchiato di crimini efferati sostenendo che si tratti ormai di storia. Allo stesso modo è banale sostenere che se si togliesse la cittadinanza a Mussolini si dovrebbero anche cambiare i nomi delle strade intitolate a Marx o al comunismo. Il sindaco ha sostenuto che tanti Comuni nel 1924 avevano concesso la cittadinanza al Duce: vero, ma ma sono tantissimi quelli che poi hanno deciso di revocarla. Pezzana oggi non l’ha fatto”.