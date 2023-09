Nel regno di Itaca ogni estate si compie un sacrificio barbaro: dodici fanciull…

🔱 Nel regno di Itaca ogni estate si compie un sacrificio barbaro: dodici fanciulle vengono impiccate sulla spiaggia per placare la furia del dio Poseidone. È così da secoli, da quando le dodici ancelle di Penelope vennero accusate di tradimento, uccise per ordine di Odisseo e infine gettate nel mare. Un atto feroce e ingiusto che fece imbestialire Poseidone al punto che di lì in poi, come riparazione per quelle morti innocenti, pretese, ogni anno, il sacrificio di dodici fanciulle dell’isola. Riuscirà Leto, fanciulla ostinata fra le vittime, a interrompere la maledizione? 🌊 Il #retelling di “Le bugie che cantiamo alle onde” di Sarah Underwood vi aspetta!