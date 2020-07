Il primo a raccontarlo su Facebook in un post, questa mattina è stato il consigliere regionale del Pd Antonio Mazzeo, di Pisa: “Ieri durante il consiglio comunale di San Giuliano Terme, paese in provincia di Pisa, la leghista Cristina Taccini è intervenuta dicendo che ‘i bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto un albero, strisciano per terra e si tirano la roba da mangiare’.”. Il post è stato molto condiviso e così in tanti sono andati a cercare il video della seduta del consiglio comunale di San Giuliano Terme in cui Cristina Taccini che è anche vicepresidente dell’assemblea pronuncia davvero quella frase nel collegamento su Zoom. Sta parlando di una lettera degli abitanti del paese che si lamentano per un insediamento rom e ad un certo punto dice appunto che i bambini rom “sono un po’ animaletti che alzano la gamba e fanno pipì sotto l’albero, che strisciano per terra e si tirano le robe da mangiare”. Il primo richiamo alla consigliera viene dalla giunta di San Giuliano.

Nel Pisano, la leghista: “Bambini rom come animaletti…”. E’ polemica in riproduzione….

Poi ci pensa Mazzeo: “Sono frasi ignobili e vergognose – prosegue -, specie se a pronunciarle è la vice presidente del Consiglio comunale. Non possiamo permettere che la Toscana finisca nelle mani di questi razzisti, motivo in più per impegnarci con tutte le nostre forze in campagna elettorale per evitare che questo accada” scrive riferendosi alle prossime elezioni regionali.

Più tardi interviene anche Rosa Maria Di Giorgi della commissione cultura, parlamentare Pd: “Definire i bambini rom ‘degli animaletti’, paragonandoli ai cani, è un fatto di una gravità inaudita. Una frase del genere sarebbe inaccettabile chiunque la pronunciasse ed in qualsiasi contesto lo facesse, ma se, come in questo caso, tali infami parole vengono proferite all’interno di un’ istituzione della Repubblica italiana, il fatto assume un significato ancora più grave. Per questo chiediamo che la vicepresidente del consiglio comunale di San Giuliano, protagonista di questo gesto barbaro, dia immediatamente le dimissioni: si tratta con tutta evidenza di una persona che non è degna di ricoprire il ruolo che le è stato affidato”.