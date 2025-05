Nel paese di ‘Sapore di sale’ si muore di cancro il 10% in meno. Il caso di Capo d’Orlando.

Capo d’Orlando, una città siciliana, è nota per aver ispirato Gino Paoli nella scrittura di “Sapore di Sale” negli anni ’60, ma offre anche ai suoi abitanti un’importante scoperta: un rischio di morte per cancro ridotto del 10,2%. Questo dato è emerso da una ricerca condotta da Federica Cristiano dell’Università di Messina, sostenuta da Antonino Mazzone, un medico locale. Il convegno “Oncologia e Servizio sanitario nazionale” ha messo in luce come la mortalità per tumori a Capo d’Orlando sia inferiore alla media nazionale, con una riduzione del 10% per tutte le neoplasie.

Il miglioramento è attribuito a due fattori principali: un’adesione attiva ai programmi di screening oncologici e stili di vita sani, tra cui un’alimentazione mediterranea ricca di nutrienti come vitamina C e omega-3. A Capo d’Orlando, la dieta include olio extravergine d’oliva, frutta e pesce fresco, tutti elementi noti per le loro proprietà protettive contro il cancro.

L’analisi, basata su dati Istat ed Eurostat dal 2014 al 2021, ha registrato 1.057 decessi, di cui il 27% per cancro. I tumori dei polmoni e del colon rappresentano le prime cause di morte oncologica. Da notare che la mortalità maschile è superiore a quella femminile, in linea con studi epidemiologici.

Dopo il picco dovuto al Covid-19, si è osservata una lieve diminuzione della mortalità, mentre in Italia i valori rimangono stabili. La combinazione di una dieta sana e screening precoce si rivela efficace nella lotta contro il cancro a Capo d’Orlando, dimostrando l’importanza della salute e della prevenzione.