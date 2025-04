Nel mondo 263 milioni di casi nel 2023

La malaria è una malattia storicamente presente che continua a rappresentare una minaccia sanitaria per gran parte della popolazione mondiale. Nel 2023, l’OMS ha registrato 263 milioni di casi globalmente e 597 mila decessi. In Italia, la malaria è stata debellata, ma si segnalano comunque circa 798 casi importati nel 2023. Ogni anno, il 25 aprile si celebra la Giornata mondiale della malaria per evidenziare ancora i rischi che essa comporta, aggravata dall’assenza di un vaccino efficace, dalla resistenza dei plasmodi ai farmaci e dalle zanzare agli insetticidi, nonché dai cambiamenti climatici.

La storia della malaria è legata all’Italia, con zone storicamente infestate e il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità, fondato nel 1934 per combattere la malattia. Quest’anno si celebra il centenario della morte di Giovanni Battista Grassi, che ha contribuito in modo decisivo alla comprensione della trasmissione della malaria. L’ISS ha lanciato un podcast per approfondire la storia della malattia e le attività di ricerca attuali.

Nel periodo pre-pandemico 2017-2019, i casi in Italia si stabilizzarono attorno ai 788 annui. Tuttavia, le restrizioni per il Covid-19 portarono a un calo di casi nel 2020-2021, con un recupero graduale negli anni successivi. I casi del 2023 sono principalmente importati, con gli stranieri che tornano dai loro paesi d’origine. A livello europeo, nel 2022, 28 paesi hanno riportato casi di malaria, per un totale di 6131, soprattutto associati a viaggi in aree endemiche. Globalmente, nel 2023, si stimano 263 milioni di casi, con il 94% dei decessi avvenuti nella regione africana.