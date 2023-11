nel Meridione solo l’11% dell’offerta

Dopo lo stop registrato durante la pandemia da Covid-19, torna a crescere il numero degli ospiti nelle Rsa – Residenze Sanitarie Assistenziali – italiane. Stando ai più recenti dati Istat, aggiornati al 31 dicembre del 2021 l’incremento è del 4% in 12 mesi. Più di tre dei posti letto occupati su quattro sono destinati all’assistenza socio-sanitaria.

Il Report dell’Istat

La fotografia scattata dall’Istat attraverso l’ultimo rapporto appena pubblicato sulle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie rileva una persistenza del divario nell’offerta di presidi residenziali tra il Nord e il Sud. Al primo gennaio 2022 le strutture attive nel nostro Paese sono 12.576, per un totale di circa 414mila posti letto, ovvero sette ogni mille persone residenti. A livello territoriale, l’offerta è maggiore nel Nord-Est con 10 posti letto ogni mille residenti. Nel Sud del Paese, invece, la proporzione supera di poco i tre posti letto ogni mille abitanti, coprendo solo l’11% dei posti letto complessivi. Gli ospiti ammontano a 356.556, dei quali oltre tre su quattro sono anziani.

Quante persone lavorano nelle Rsa

Il Report dell’Istat ha rilevato anche il numero di lavoratori impiegati all’interno di queste strutture: sono più di 341mila, ai quali va sommata una componente di oltre 31.500 volontari e poco più di 4mila operatori del servizio civile. L’11% del personale è composto da cittadini stranieri, due su tre sono extraeuropei. La maggior parte delle strutture residenziali, il 75%, è gestita da organizzazioni di natura privata, tra queste il 51% da organizzazioni non profit.

Chi popola le Rsa

Il 75% degli ospiti ha più di 65 anni. Tra gli anziani, due su tre sono ultra-80enni e si tratta in prevalenza donne. In totale sono oltre 267mila gli over 65 ospiti delle strutture residenziali, quasi 19 anziani per mille anziani residenti, di questi oltre 15 sono in condizione di non autosufficienza (per un totale di 215.449 anziani non autosufficienti). Su quattro ospiti anziani, tre sono donne. Un ulteriore 20% degli ospiti ha un’età compresa tra i 18 e 64 anni e il restante 5% sono minori. La quota degli ospiti con disabilità che viene ospitata in strutture destinate ad un target diverso è del 18%.