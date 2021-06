Resta ben poco del Parco avventura, l’area verde dedicata ai più piccoli che si trova in località Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis nel Foggiano. Un incendio, divampato nel primo pomeriggio di lunedì, 14 giugno, e che poi si è riattivato in maniera lieve all’alba di martedì 15, ha letteralmente divorato i piloni in legno utilizzati dai bambini per i percorsi e gli attraversamenti tra la natura e la grande staccionata. Un parco che si estende su una superficie di 500 metri quadrati e che ad oggi risulta inutilizzabile.

È ancora difficile poter quantificare i danni, sebbene da prime stime l’ammontare si aggirerebbe intorno ai 250 mila euro. I Vigili del Fuoco parlano di fiamme di natura dolosa. “Abbiamo riscontrato più punti di innesco” – tuona il sindaco del comune Foggiano Michele Merla. “Siamo amareggiati per un gesto che, di fatto, ha distrutto le speranze dei più piccoli del paese”, aggiunge.

Nella mattinata di martedì 15 giugno i tecnici del comune, gli uomini della Protezione Civile e i carabinieri sono tornati sul posto per un nuovo sopralluogo e per cercare di recuperare ciò che resta della struttura che si presenta come una enorme macchia nera fatta di fuliggine e cenere.

“Siamo di fronte a degli stolti che hanno appiccato il rogo senza pensare alle conseguenze e, tra le altre cose, rischiando di far saltare per aria anche una cabina del gas metano – riprende Michele Merla. Oltre al danno anche la beffa – incalza. Non ci arrendiamo. Andremo avanti e ricostruiremo il Parco avventura in un’altra zona del paese, magari più vicina al centro abitato così da renderlo ancora più fruibile ed accessibile a tutti”.