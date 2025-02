Nel cuore di questa capitale europea c’è un parco davvero bizzarro, dove la bellezza… è nuda!

Oslo è rinomata per il suo equilibrio tra natura e modernità, rappresentato in modo emblematico dal Parco Vigeland. Questo parco, a prima vista simile a un giardino cittadino, è in realtà un vasto universo di oltre 200 sculture in bronzo, granito e ferro battuto, tutte senza vestiti, che rappresentano in modo poetico e provocatorio il ciclo della vita umana. Realizzato dallo scultore norvegese Gustav Vigeland nell’arco di vent’anni, il parco offre un’esperienza unica in quanto è il più grande al mondo creato da un singolo artista.

Oslo, capitale green d’Europa, presenta una vibrante scena culturale, con opere architettoniche significative come il Palazzo dell’Opera e il nuovo Museo Munch. La città è caratterizzata da numerosi parchi e spazi naturali, come il Frognerparken, che ospita il Parco Vigeland. Qui, le statue raccontano storie ed emozioni umane, ognuna esprimendo significati profondi nel tempo. Le opere sono organizzate in cinque aree: Cancello d’ingresso, Ponte, Fontana monumentale, Terrazza del Monolito e Ruota della Vita, ciascuna rappresentante fasi della vita umana.

La Fontana, sorretta da sei giganti, simboleggia il peso dell’esistenza, mentre la Ruota della Vita rappresenta l’eternità e la connessione tra le generazioni. Nonostante le polemiche riguardo alla nudità delle statue, Vigeland vedeva questa scelta come un modo per esprimere l’universalità della condizione umana. Nato nel 1869, Vigeland, dopo essersi formati a Copenaghen e Parigi, ha dedicato la sua vita a questo ambizioso progetto, che attira oggi oltre un milione di visitatori l’anno, rendendo Oslo una delle capitali artistiche più affascinanti al mondo.