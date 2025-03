Nel cuore d’Europa c’è una città famosa per le sue fontane barocche ed è una delle più sottovalutate del continente.

Olomouc, situata nella Moravia Centrale in Repubblica Ceca, è una città ricca di storia e bellezze architettoniche che rimane spesso lontana dai circuiti turistici tradizionali. È la seconda città del Paese per riserva di monumenti storici, appena dopo Praga, ed è nota per le sue splendide fontane barocche, simbolo di un’epoca in cui era un importante centro culturale nel Regno di Boemia. Tra le sue sette fontane barocche, costruite nel XVII secolo, spiccano quelle dedicate a divinità mitologiche e una tartaruga. La Colonna della Santissima Trinità, alta 32 metri, è un altro punto di riferimento eccezionale, decorata con statue e dotata di una cappella al suo interno. La Piazza Maggiore è il cuore della città, dove si trova anche il Municipio con un orologio astronomico personale.

Olomouc vanta una storia affascinante, che alcuni legano a Giulio Cesare nel 57 a.C. I Romani stabilirono un accampamento nella zona nel II secolo d.C., e nel tempo la città divenne un importante centro culturale e religioso. La sua università, fondata nel 1573, è tra le più antiche della Repubblica Ceca. Dopo una fase di prosperità, Olomouc subì gravi danni durante la Guerra dei Trent’anni, ma la sua ricostruzione barocca portò alla realizzazione di numerosi monumenti.

La città è anche conosciuta per le sue tradizioni gastronomiche, come le famose ricottine di Olomouc, e offre un ampio spazio verde con parchi che separano il centro storico dalla città moderna. Nei dintorni, il Sacro Monte di Svatý Kopeček è un importante luogo di pellegrinaggio, mentre i Monti Jeseníky invitano ad attività all’aria aperta. Nonostante il suo potenziale turistico, Olomouc resta un tesoro da scoprire.