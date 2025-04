Nel cuore dell’Italia potrai attraversare il ponte tibetano più alto d’Europa

Negli ultimi anni, il fenomeno dei ponti tibetani ha preso piede, ispirato dalle alture dell’Himalaya. Tuttavia, il ponte tibetano inaugurato in Valnerina si distingue per la sua lunghezza e innovazione. Situato a Sellano, in Umbria, il ponte misura 517,5 metri e presenta 1023 gradini, con un’elevazione di 175 metri dal fondovalle, superando il Sky Bridge di Dolni Morava, in Cecoslovacchia. La sua percorrenza richiede dai 30 ai 45 minuti e vi è un dislivello di 68 metri tra le due estremità.

L’accessibilità al ponte presenta alcune limitazioni: non è adatto a persone sotto i 120 cm di altezza, con girovita superiore ai 120 cm o interno coscia oltre i 66 cm. Inoltre, chi indossa calzature inadeguate, come sandali o zoccoli, non può accedere. Si consiglia cautela anche per donne in gravidanza e persone soggette a emozioni forti o epilessia. L’accesso è programmato in periodi di un’ora, è necessario un sistema di imbragatura e il costo è di 25 euro.

La Valnerina, oltre ad essere un territorio naturale incantevole che abbraccia anche il Lazio e le Marche, è la sede di borghi affascinanti come Cascia e Norcia, con Sellano che conta meno di 1000 abitanti. Qui si trova il Castello di Montesanto, costruito nel XIII secolo, ora facilmente raggiungibile grazie al ponte, che offre un’alternativa al lungo percorso di 9 chilometri noto fino ad oggi. La struttura non solo promuove il turismo, ma lo fa anche nel rispetto della sostenibilità ambientale.