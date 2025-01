Nel cuore della paurosa Transilvania c’è un castello incantato, dove il mondo dei cartoni animati diventa reale

In Transilvania, dove il paesaggio è intriso di leggende sui vampiri, si trova il Castelul de Lut Valea Zanelor, noto come “Castello d’Argilla della Valle delle Fate”. Questo castello, con la sua architettura fantastica e la sua atmosfera da favola, offre un’esperienza unica nel contesto naturale della Romania. Situato vicino al villaggio di Porumbacu de Sus, a soli 35 chilometri da Sibiu, il castello può essere raggiunto attraverso un percorso che esplora paesaggi incontaminati e villaggi pittoreschi.

Il castello si presenta come un’opera d’arte, costruito interamente con materiali naturali come argilla, paglia e sabbia, esemplificando un’architettura sostenibile che si integra armoniosamente con l’ambiente circostante. Le sue forme curve e asimmetriche ricordano le abitazioni dei racconti di Tolkien, creando un’atmosfera da cartone animato. Ogni stanza e decorazione del castello è realizzata a mano da artigiani locali, contribuendo alla sua magia. Il giardino, che si affaccia sul fiume Porumbacu, aggiunge un tocco di incanto, con il suono dell’acqua che scorre.

Castelul de Lut è aperto tutti i giorni e offre anche servizi di ristorazione, con piani futuri per trasformarlo in un hotel, ampliando ulteriormente l’esperienza per i visitatori. L’idea del castello è nata nel 2014, quando i coniugi Razvan e Gabriela Vasile hanno deciso di costruirlo come un tributo alla bellezza della natura e delle leggende locali, con il supporto dell’architetta Ileana Mavrodin.

La leggenda della Valle delle Fate narra di esseri magici che un tempo abitavano la zona, costretti a fuggire a causa dell’arrivo di un drago malvagio. Le fate, tuttavia, promettono di tornare quando la valle rifiorirà. È suggestivo pensare che Castelul de Lut rappresenti questo sogno di rinascita, attirando visitatori da tutto il mondo, pronti a esplorare le torri e ad immergersi nella magia delle antiche leggende.

In sintesi, Castelul de Lut Valea Zanelor è molto più di una semplice attrazione turistica: è un luogo dove si celebra l’unione tra uomo, natura e fantasia, un angolo incantevole della Transilvania che attende di essere scoperto e ammirato.