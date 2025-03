Nel cuore della città più bella del paese c’è una cantina antichissima: qui si produce un vino amato in tutto il mondo

A Vila Nova de Gaia, nel distretto di Porto, sorge la storica Cantina Burmester, famosa per la produzione di vini Porto. Fondata nel 1750 da Henry Burmester e John Nash, la cantina offre un percorso affascinante tra botti di rovere e un museo di antichi strumenti di vinificazione. Le visite guidate, disponibili anche in italiano, permettono di scoprire le grotte di invecchiamento e le tecniche tradizionali che hanno reso i vini Burmester celebri a livello globale.

La Cantina Burmester ha un legame profondo con il territorio del Douro, da cui provengono le uve utilizzate per i suoi vini, come il Porto Vintage, i Tawny invecchiati e i Ruby. La notorietà del Porto iniziò nel XVIII secolo, quando i mercanti inglesi si interessarono ai vini portoghesi, e la Cantina Burmester crebbe sotto la guida di Johann Wilhelm Burmester nel 1834, espandendo le esportazioni in Europa.

Oggi, i vini Burmester sono sinonimo di raffinatezza, unendo tradizione e innovazione. Il fiume Douro, antica via di trasporto, è attraversato da tipiche imbarcazioni rabelos, simboli del commercio marittimo storicizzato e parte integrante della visita alla cantina. La posizione privilegiata della Cantina Burmester, accanto al Ponte Dom Luiz I, offre anche una vista spettacolare su Porto. Durante le visite, è possibile degustare vini esclusivi e assaporare la cucina portoghese nei ristoranti vicini, dove piatti come il bacalhau e la francesinha sono irresistibili. La Cantina Burmester rappresenta un’icona della tradizione vinicola, un must per gli amanti del vino.