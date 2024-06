Nel corso di poche ore su di una spiaggia statunitense sono state avvistate 160 balene

Il 25 maggio scorso, sulle spiagge del New England, un gruppo di ricercatori della NOAA Fisheries ha effettuato un’indagine area sulla popolazione locale di balene, ottenendo un record di avvistamenti che difficilmente sarà battuto.

Osservando l’oceano dalla spiaggia e sorvolando il tratto più vicino alla costa con degli elicotteri, i ricercatori hanno infatti segnalato la presenza di 161 balene, di diverse specie differenti, fra cui la rara balenottera boreale che rischia l’estinzione.

Gli scienziati hanno deciso di condividere con la gente la notizia, pubblicando sui social diverse immagini spettacolari degli avvistamenti, molti delle quali hanno ricevuto centinaia di like.

“Non è insolito che ci siano molte balene nel New England in questo periodo dell’anno” ha detto Teri Frady, a capo della ricerca per ricerca per il Northeast Fisheries Science Center del NOAA. “Poiché non effettuiamo rilevamenti ogni giorno e nelle stesse aree che sorvoliamo, catturare un’assembramento così grande di balene ci ha sorpreso”.

Le specie avvistate includevano megattere, balenottere minori, capodogli e orche, quest’ultime mentre tenevano in bocca un tonno.

Per quanto la notizia degli avvistamenti possa sembrare positiva, in verità i ricercatori sono preoccupati, in quanto solo pochi giorni fa l’Islanda ha concesso ai propri pescherecci il permesso di pescare un numero limitate di balene. Alcuni degli esemplari che sono stati quindi avvistati in New England potrebbero finire presto all’interno degli scafi di queste baleniere, tra le proteste degli ambientalisti.

Per capire la vulnerabilità di questi animali, un tempo ritenuti i veri padroni degli oceani, sempre il mese scorso una nave da crociare in partenza da New York ha dovuto invece ritardare la propria uscita dal porto di Brooklyn, per via di una carcassa di balenottera boreale, che si era impigliata sulla prua.

Probabilmente la nave, durante il viaggio di andata, aveva impattato contro la balena senza accorgersi, per poi finire impigliata quando era arrivata al porto di Brooklyn.