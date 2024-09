Nel corso dei suoi 49 anni di vita, Lars Cornelius Messerschmitt è riuscito a re…

Nel corso dei suoi 49 anni di vita, Lars Cornelius Messerschmitt è riuscito a realizzare ben poco.Lars non ha niente che non va – almeno così gli dicono i suoi figli -, ma è un procrastinatore cronico.

È il 31 dicembre e Johanna, la sua compagna, sta per tornare da un periodo sabbatico in Portogallo. Nonostante ami Lars, Johanna non riesce più a sopportare la sua incapacità di portare a termine anche i compiti più banali.

In situazioni disperate come questa, è essenziale ricorrere allo strumento più potente di cui l’umanità dispone: stilare una lista.

Gli obiettivi che Lars si è prefissato sembrano semplici:

🧹 riordinare la casa

🎁 impacchettare i regali

📄 inviare la dichiarazione dei redditi

📞 telefonare a suo padre con cui non parla mai per più di trenta secondi

🚭 smettere di fumare

✍🏻 finire di scrivere il libro che ha da anni in cantiere

“fare le cose per bene”.

Ma, senza che Lars se ne sia accorto, la settimana è già finita.

📚 “Stammi bene, Lars”, Nele Pollatschek