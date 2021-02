EX-REPORTER di guerra, scrittore, regista, e paziente. Tanto che quando lo è diventato è stato quasi naturale raccontare il viaggio attraverso la propria malattia con gli strumenti che maneggia da una vita. È così che è nato il film-documentario Nel combattimento balla, la storia di Šemsudin Gegic, il regista bosniaco che ha lasciato il suo paese dopo la scoperta di essere malato.

La storia di Sem, infatti, è al tempo stesso la storia di chi riceve una diagnosi di tumore al polmone e di chi emigra per tentare un’altra strada, per continuare a sperare. È per questo Sem arriva in Italia, su suggerimento della figlia Emina che vive a Milano, ed è qui, all’Ospedale San Raffaele, che comincia il suo nuovo percorso terapeutico, ma non solo. “Luigi Pirandello ha scritto che quando qualcuno incontrerà i suoi personaggi, incontrerà lui. Finora sono stato conosciuto come regista, grazie ai miei personaggi teatrali e ai miei documentari – racconta lo stesso Gegic – Ora con questo film autobiografico posso dire di aver incontrato non i miei personaggi ma me stesso. Mi sono interrogato più volte. Avviene spesso quando ci si ammala. Posso dire, utilizzando i versi del poeta Rumi, che il mio sangue danza in modo creativo e combatte per salvare la mia vita”. In modo tutt’altro che indolore, aggiunge: “Potrei definire Nel combattimento balla un film sull’autopsia della mia anima, un’autopsia però senza anestesia. La telecamera è un ago che si è infilato, sprofondando nelle viscere della mia esistenza”.

Ed è così che la telecamera balla tra Sarajevo e l’Italia, e documenta la storia di un uomo e paziente che insieme a medici, amici e parenti scopre e affronta la malattia. “L’incontro con Šemsudin Gegic è avvenuto nel 2018”, racconterà Nadia di Muzio, primario dell’Unità di Radioterapia del San Raffaele: “Il ritorno alle possibilità di una vita migliore, nonostante la sua malattia, è stata fonte di ispirazione per il film al quale ho sentito il dovere di partecipare. Volevo dare insieme al regista un messaggio di speranza perché le cure, le competenze, la ricerca possono dare grandi risultati”.

Se da una parte quella raccontata è infatti la storia tutta personale di un malato, del suo viaggio (anche fisico) lontano da casa – per certi versi fortunato a poterlo intraprendere – dall’altra è la testimonianza di un percorso di cura lunghissimo, che parte dalla ricerca. In cui protagonisti sono i ricercatori, i clinici, le strutture ospedaliere. E i pazienti stessi, perché le innovazioni terapeutiche e diagnostiche sono solo una parte di tutto questo, come ha raccontato Vanesa Gregorc, Direttore del Programma Strategico Innovazione Diagnostico-Terapeutica Oncologica del San Raffaele, che ha preso in cura Sem: “Abbiamo compreso come l’innovazione terapeutica debba essere sempre accompagnata da un team multidisciplinare e come sia fondamentale l’alleanza medico-paziente”. Il film è prodotto da Ultraspecialisti con il contributo incondizionato di Roche Italia.