C’è anche un noto volto del parterre di Uomini e Donne nel cast della terza stagione de L’Allieva. Sto parlando di Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 anni che un paio di stagioni fa è stato fra i protagonisti del Trono Over, conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua.

Archiviato il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è buttato nel mondo della recitazione e proprio durante le puntate andate in onda ieri sera su Rai Uno, è apparso nella fiction L’Allieva al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Una piccola partecipazione che si aggiunge al ricco curriculum di Gianluca. Oltre in L’Allieva, infatti, lo abbiamo visto anche in Un Posto Al Sole (nel ruolo di Luigi Apicella) e nei film Hope e Finché vita non ci separi.

Da Uomini e Donne a L’Allieva 3, il cameo di Gianluca Scuotto: ecco il video