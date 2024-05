Nel bosco preferireste incontrare un orso o un uomo? La risposta della donne a questo trend ha lasciato tutti allibiti: la spiegazione

Una domanda scomoda, la cui risposta non sarà così scontata: il trend del momento su chi vorresti nel bosco con te: uomo o orso?

Un errore è quello di dare per scontato che dell’essere umano ci si può fidare ciecamente mentre dal alcuni animali, specialmente quelli di determinate specie, è bene stare alla larga. Ma è sempre così? E voi con chi preferireste stare nel bosco, con un altro uomo o con un orso? Il trend di Tik Tok sta spopolando sul web e i risultati sono davvero sorprendenti.

Nel bosco con un uomo o un orso? Cos’è il nuovo trend di Tik Tok

Lo confesso: la curiosità di scoprire in che modo avevano risposto le persone che hanno partecipato a questo trend che sta spopolando sul social Tik Tok era alta, ma prima mi sono chiesta il perché di questa ‘strana’ domanda.

Infatti se la risposta appare scontata (ma non lo è), è molto affascinante capire la domanda che mette in crisi le nostre ‘credenze’ e coinvolge la stima e la fiducia nel prossimo, a scelta tra animale e essere umano. Siamo davvero sicuri che con un uomo potremmo davvero stare sereni oppure uno degli animali che per fama è tra i più pericolosi in fondo lo è meno di un nostro simile?

Nel bosco con un uomo o un orso? La risposta del trend più sconvolgente che potessi scoprire

L’ho confesso: ho creduto anche io che la risposta fosse scontata, ma in realtà non lo era. Infatti la stragrande maggioranza delle ragazze alle quali è stato chiesto con chi volessero stare nel bosco tra uomo o orso, hanno risposto: l’orso! Infatti pare che l’uomo faccia più paura, tanta paura: basta leggere i numerosi femminicidi che ogni anno sembrano aumentare. Se si mettessero sul piano della bilancia le aggressioni da parte di animali carnivori rispetto agli omicidi di donnei, forse la risposta che preferisce l’orso apparirà a tutti molto più chiara: purtroppo dal 2022 il trend di femminicidi ha iniziato a risalire vertiginosamente rispetto al 2021.

Ogni giorno 133 donne sono assassinate per mano dell’uomo, col quale spesso avevano intrattenuto o intrattenevano una relazione amorosa o di parentela. Dunque in fondo credo che non sia così strano se ben migliaia di donne abbiano preferito ‘rischiare’ con l’orso e non con un uomo. Entrambi potrebbero essere pericolosi, potrebbero arrecare loro danno, ma a quanto pare sembra che la certezza della violenza appartenga più alla nostra natura umana e non agli animali.