Nel 2025 sarà possibile tornare a viaggiare in treno verso Parigi, ecco perché è una buona notizia anche per l’ambiente

I treni che attraversano le Alpi rappresentano da sempre un ponte tra culture e paesaggi diversi, ma un evento nel agosto 2023 ha interrotto temporaneamente questo legame a causa di una frana che ha bloccato il tunnel ferroviario del Frejus. Tuttavia, la speranza per il futuro è forte: il ripristino della linea che collega Milano a Parigi è previsto tra marzo e aprile 2025. Questo collegamento non è solo una comodità per i viaggiatori, ma un passo importante verso un trasporto sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

La tratta ad alta velocità tra Milano e Parigi, che attraversa il tunnel del Frejus, simbolizza un contatto diretto e significativo tra due città ricche di storia e cultura, unendo l’Italia e la Francia. Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura, il ripristino della linea è atteso con impazienza, dal 15 al 30 marzo 2025, per restituire un accesso diretto e libero tra due mondi caratterizzati da una storica interazione culturale, artistica e commerciale. L’itinerario include fermate in località affascinanti, come Chambéry, una meta invernale nota per i suoi panorami mozzafiato.

Il tunnel del Frejus, inaugurato nel XIX secolo, rappresentava un progetto pionieristico per l’ingegneria ferroviaria e ha svolto un ruolo cruciale nel rafforzare i collegamenti tra Italia e Francia. La riapertura di questa importante infrastruttura segna l’inizio di una nuova era, con l’introduzione di treni moderni come i TGV M francesi e i Frecciarossa di Trenitalia, che offriranno comfort e velocità a migliaia di passeggeri ogni giorno.

Questo progetto aiuta a salvaguardare l’eredità culturale condivisa tra i due paesi, e consente di rimanere connessi in un’epoca dove la sostenibilità è fondamentale. Scegliere il treno piuttosto che l’aereo o l’auto contribuisce a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, viaggiare in treno offre il vantaggio di partire dal cuore delle città senza doversi confrontare con il traffico stradale o le complicazioni degli aeroporti.

Nel 2025, l’apertura della linea Milano-Parigi attraverso il tunnel del Frejus rappresenterà una scelta responsabile, creando un nuovo collegamento tra culture diverse e contribuendo a una Europa più integrata e sostenibile.