Nel 2024, la fortuna dei miliardari aumenta di 2.000 miliardi di dollari

Nel 2024, la ricchezza dei miliardari è aumentata di 2.000 miliardi di dollari, pari a circa 5,7 miliardi di dollari al giorno, a un ritmo tre volte superiore rispetto all’anno precedente. Ogni settimana, si sono aggiunti in media quattro nuovi miliardari. Tuttavia, il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà di 6,85 dollari al giorno è rimasto lo stesso dal 1990, superando i 3,5 miliardi, con oltre un secolo necessario per sollevare l’intera popolazione mondiale. Questo è quanto emerge dal rapporto di Oxfam, “Disuguaglianza: povertà ingiusta e ricchezza immeritata”, presentato in concomitanza con il World Economic Forum di Davos.

Nel 2024, il numero di miliardari è salito a 2.769, con un patrimonio totale che è passato da 13.000 a 15.000 miliardi di dollari in un anno, il secondo incremento annuale più elevato mai registrato. La ricchezza dei dieci uomini più ricchi del mondo è aumentata quasi di 100 milioni di dollari al giorno. Oxfam prevede che il primo trilionario potrebbe apparire entro un decennio, con la possibilità che se ne verifichino fino a cinque al tasso attuale di crescita.

L’ineguaglianza economica si sta consolidando, specialmente a causa della concentrazione di ricchezza che si traduce in un potere sempre più nelle mani di pochi. Un’inversione di tendenza è necessaria per promuovere un’economia più inclusiva e una società equa, ma le attuali dinamiche politiche complicano questo obiettivo, favorendo politiche identitarie che distolgono l’attenzione dai risultati economici per i più vulnerabili.

La maggior parte della ricchezza dei miliardari proviene da eredità, con oltre un terzo delle loro fortune derivate da questo fattore. Si prevede che nei prossimi decenni, oltre 1.000 miliardari trasferiranno più di 5.200 miliardi di dollari ai propri eredi. Questo meccanismo di accumulazione renda la tassazione delle grandi eredità irrisoria e perpetui un sistema di ineguaglianza.

A livello globale, i Paesi ricchi detengono il 69% della ricchezza mondiale, pur rappresentando solo il 21% della popolazione. I Paesi del Sud del mondo, pur contribuendo al 90% della forza lavoro, ricevono solo il 21% del reddito aggregato, subendo forti disparità salariali. Il debito globale ha raggiunto i 307.000 miliardi di dollari, con 3,3 miliardi di persone che spendono più per il rimborso del debito che per istruzione e sanità.