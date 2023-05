Nel 2023 morti 135 pedoni, in aumento rispetto al 2022

Sono 135 i pedoni morti sulle strade italiane nei primi quattro mesi del 2023, contro i 111 dello scorso anno secondo l’Osservatorio pedoni dell’Asaps, l’Associazione sostenitori Polstrada. Una lunga scia di sangue comunque parziale, perché non tiene conto dei gravi feriti che molto spesso muoiono negli ospedali anche a distanza di mesi.

In testa c’è il Lazio, con 30 decessi, di cui ben 16 a Roma: seguono Emilia-Romagna con 16 vittime, Lombardia con 15 e Campania con 13. Suddivisi per mese, sono stati 51 i decessi a gennaio, 36 a febbraio, 31 a marzo e 17 in aprile, che ha avuto un trend migliore rispetto ai tre mesi precedenti.