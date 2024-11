Nel 2023 il Viminale bocciò la registrazione dell’attuale logo

La situazione riguardante il simbolo del Movimento 5 Stelle (M5S) si fa complessa, poiché gli iscritti potrebbero essere chiamati a decidere se mantenere o cambiare il nome e il marchio del partito durante l’assemblea costituente del 23 e 24 novembre. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’ufficio brevetti del Ministero delle Imprese ha recentemente respinto la domanda di registrazione del logo attuale, caratterizzato dalla scritta “2050”, presentata dal M5S nel 2021. Questa modifica, introdotta da Giuseppe Conte, mirava a rappresentare la neutralità climatica. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha spiegato che non è possibile registrare il simbolo poiché già utilizzato da un partito politico, ovvero il M5S stesso.

Nel 2021, il M5S richiedeva di registrare il proprio logo come marchio per servizi educativi e culturali. Tuttavia, l’ufficio brevetti ha rigettato la richiesta due anni dopo, affermando che il marchio coincide con il simbolo utilizzato dai partiti nelle elezioni politiche e amministrative. Dopo il rifiuto, l’ufficio ha chiesto un parere al Ministero dell’Interno, che ha negato la registrazione, avvisando che il logo, se registrato, potrebbe essere usato in modo improprio durante le campagne elettorali, violando le normative sulla propaganda.

Nonostante la sorpresa iniziale, i leader del M5S hanno deciso di non presentare ricorso contro questa decisione, interpretandola come una “sentenza definitiva di tutela” del loro simbolo, affermando che nessun altro può utilizzarlo. Tuttavia, le discussioni riguardanti il simbolo continuano a farsi sentire, con molti membri che esprimono la necessità di un cambio di nome o logo per modernizzare l’immagine del Movimento. Secondo lo statuto, qualsiasi modifica deve essere proposta dal presidente del Movimento in accordo con Beppe Grillo. Tuttavia, il costituzionalista Michele Ainis ha contestato questo aspetto, affermando che il potere decisionale spetta alla comunità degli iscritti e non solo ai vertici.

Il confronto tra Grillo e Conte su questo tema ha generato tensioni, con Grillo che considera il logo intoccabile mentre Conte vorrebbe un maggiore coinvolgimento della base. L’esito dell’assemblea costituente determinerà il futuro del nome e del simbolo del Movimento 5 Stelle.