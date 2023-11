«Nel 2014, a lanciare l’allarme è la Direzione investigativa antimafia (Dia), rilevando come la criminalità organizzata sfrutti sempre più Internet e, in particolare, l’online banking per aprire conti anonimi o utilizzare quelli forniti da prestanome, noti come «prestaconto» o money mule.

Sono i primi segnali di un cambiamento profondo nelle strategie operative delle mafie.» “Il grifone”, #NicolaGratteri e #AntonioNicaso