NEK torna in tour in Italia ed Europa dal marzo 2026

Nek, noto cantautore italiano, tornerà ad esibirsi live in Italia e in Europa a partire da marzo 2026 con il tour “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”. Questa serie di concerti segna la sua riapertura alle esibizioni dal vivo dopo cinque anni, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere i suoi brani più celebri.

Il tour prevede una selezione delle sue più grandi hit, tra cui “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia” e “Se io non avessi te”. I fan potranno inoltre ascoltare “Se telefonando”, una cover storica che Nek ha interpretato al Festival di Sanremo nel 2015, insieme ad altri successi come “Sei solo tu” e “E da qui”.

Le date italiane del tour inizieranno il 4 marzo a Padova e proseguiranno in diverse città, tra cui Torino, Cremona, Roma e Milano, fino al 3 aprile. Poco dopo, il 7 aprile, Nek volerà in Europa, con concerti programmati in città come Parigi, Stoccarda e Londra, fino al 24 aprile a Barcellona.

I fan possono già prepararsi per questi eventi che celebreranno la potenza della musica dal vivo, con occasioni speciali per ascoltare i brani reinterpretati e pieni di energia. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale di Nek e i suoi profili social.