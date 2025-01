NEK: Torna in Tour con NEK HITS – LIVE 2025 [Info e Biglietti]

Dopo il successo della quarta edizione di Dalla Strada al Palco su Rai 1, NEK, al secolo Filippo Neviani, si prepara a riabbracciare i suoi fan con il tour NEK HITS – LIVE nel 2025. Questo tour celebrerà i suoi più grandi successi, frutto di una carriera che dura da oltre trent’anni e che ha segnato profondamente la musica italiana. Prima del tour estivo, NEK si esibirà in tre concerti esclusivi all’estero: il 7 marzo a Malta, il 4 aprile ad Austin (Texas, USA), e il 31 maggio in Estonia.

Il tour partirà a luglio, portando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le sue hit più amate, tra cui Laura non c’è, Fatti avanti amore, Se io non avessi te e Almeno stavolta. Sarà accompagnato da un Power Trio composto da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, con NEK al basso, creando un’esperienza live incentrata sull’essenza della musica.

NEK HITS – LIVE 2025 si conferma come un evento imperdibile per i fan, un’occasione per cantare e vivere emozioni forti attraverso le melodie che hanno accompagnato diverse generazioni. Le date del tour includono: 09 luglio a Mirano (VE), 18 luglio a Cervere (CN), 19 luglio a Vigevano (PV), 25 luglio a Porto Recanati (MC), 27 luglio a Castellana Grotte (BA), 02 agosto a Breno (BS), 06 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD), 09 agosto a Bard (AO), 13 agosto a Marina di Pietrasanta (LU), 16 agosto ad Acri (CS) e 19 agosto a Zafferana Etnea (CT).