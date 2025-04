Nek toccato dalla storia di Gioia, una bambina con una rara malattia terminale: ‘Un destino spietato e ingiusto’

Il nome della leucodistrofia metacromatica può sembrare complesso, ma la malattia è ancora più difficile da affrontare, essendo una rara condizione neurodegenerativa che porta alla morte. Nek, il cantautore italiano, ha deciso di supportare la ricerca scientifica attraverso un video, ispirato dalla storia di Gioia, una bambina dell’Emilia-Romagna. Nel video, Nek sottolinea l’importanza di individuare la malattia nei primi giorni di vita, richiedendo l’estensione degli screening neonatali e il supporto alla ricerca per nuove cure.

La leucodistrofia metacromatica è causata da un’accumulo di sulfatidi, che compromette la guaina mielinica delle cellule nervose. Il deterioramento delle funzioni motorie e neurocognitive può portare a una grave disabilità, e gli effetti variano a seconda dell’età di insorgenza. Le forme infantili sono le più gravi, con perdita totale delle capacità motorie e comunicative nel tempo.

Nel 2020 è stata approvata la prima terapia genica al mondo, chiamata Libmeldy, disponibile in Italia dal 2022, che offre una nuova speranza ai bambini con forme tardive della malattia. Questa terapia prevede un’unica infusione di cellule staminali corrette geneticamente, e mira a curare la disfunzione alla base della patologia.

In Italia, sono in corso studi per implementare screening neonatali, e pilot studies sono avviati nelle regioni Toscana e Lombardia. I’m screening hanno già identificato casi di leucodistrofia, ma è fondamentale estendere i test per garantire che più bambini possano accedere a cure tempestive. La ricerca continua a esplorare nuovi approcci terapeutici e a sviluppare protocolli diagnostici più efficaci.