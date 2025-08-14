Nek in tour: emozioni e successi musicali in Italia e USA

Filippo Neviani, noto come Nek, torna alla ribalta della musica italiana con il tour “NEK HITS – LIVE 2025”, celebrando oltre 30 anni di successi. Dopo la sua esperienza come conduttore su Rai 1, l’artista emiliano propone un progetto live in trio, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, puntando sulla qualità e sull’energia.

Il tour, iniziato a luglio, ha già riscosso grande successo tra il pubblico. Tra le date principali ci sono concerti a Lucera, Acri, Zafferana Etnea, Villanova d’Arda e Vicenza. Saranno presenti anche eventi gratuiti in diverse città come Riccione, Cerignola e Vieste.

Dopo le esibizioni in Italia, Nek si esibirà negli Stati Uniti e in Canada, con concerti a Montreal, Toronto, Chicago, New Haven, Atlantic City e Fort Lauderdale.

Nel 2026 è previsto un tour europeo “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”, con tappe già annunciate a Bruxelles e in altre città. In Italia, le date di marzo e aprile includono Padova, Torino, Brescia, Napoli, Roma e Milano, con una serie di concerti in varie capitali europee come Parigi, Londra e Madrid.

Il concerto rappresenta un viaggio attraverso i successi della carriera di Nek, con brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore” e “Se io non avessi te”. Inoltre, nel 2025, l’artista ha iniziato la ristampa della sua intera discografia in vinile trasparente, partendo dal primo album del 1992, offrendo così un tocco di nostalgia ai suoi fan.