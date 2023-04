Nek fa slittare Morgan e l’autore di StraMorgan si arrabbia (ma poi cancella)

Il martedì sera di Rai2 per chi non lo sapesse è tutto dedicato alla musica, prima con Nek e in seconda serata con Morgan.

Se Nek conduce la seconda edizione di Dalla Strada Al Palco (e proprio perché è sotto contratto Rai si vocifera possa essere una delle maschere di Milly Carlucci), Morgan è alle prese con la prima edizione di StraMorgan che non è iniziata nel migliore dei modi. Molti artisti, infatti, avrebbero declinato l’invito.

Ma se la prima puntata di StraMorgan è stata seguita da 344 mila telespettatori pari al 3,43% di share, ieri sera il cantante ha raddoppiato lo share raggiungendo ben il 6,63% ma mantenendo saldi 365 mila telespettatori. Una crescita dovuta all’ora tarda della messa in onda, passata dalla seconda alla terza serata.

StraMorgan, Morgan fa i nomi degli artisti che non hanno accettato l’invito: “Ecco perché non verranno” https://t.co/0DSovbWvk1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 7, 2023

Nek e Morgan su Rai2, il post dell’autore

Roberto Manfredi – autore di Morgan – non ha però preso bene questo slittamento e si è così sfogato con un post su Facebook – salvo poi cancellare tutto – ma come direbbe la Fiordelisi “verba volant, screenshot manent”.

“I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto. Stramorgan è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato. Ora Dipollina e qualche pennivendolo di Libero scriveranno che il programma ha avuto bassi ascolti. Questi pensano che il servizio pubblico siano i ‘su le mani’ di J Ax [ospite di Nek ieri sera, ndr] che ormai ricorda ‘Nella Splendida Cornice’ di Daniele Piombi da tanto è moderno o i cantanti mascherati. E così di Umberto Bindi se ne parla dopo la mezzanotte”

L’autore di Morgan contro Nek, #DallaStradaalPalco e la Rai. In realtà proprio la partenza ritardata gonfia di molto lo share alla seconda (con buon traino). #Stramorgan pic.twitter.com/Lrhh2rKWaU — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 12, 2023

Anche Morgan ha detto la sua: il programma ha SPAKKATO.