Nek e Andrea Delogu conducono Tim Summer Hits con 70 artisti partecipanti

Sta per partire Tim Summer Hits, realizzato da Rai Pubblicità e Tim e prodotto da Friends Tv, la manifestazione estiva gratuita con i grandi protagonisti della musica nazionale ed internazionale. Condotto da Nek e Andrea Delogu, di nuovo insieme dopo il programma di Rai Radio 2, ‘Alza la radio’ (2019), con la partecipazione de Gli Autogol, il Tim Summer Hits sarà il 17, 18 e 19 giugno a Piazza del Popolo a Roma e il 6, 7 e 8 luglio a Piazzale Fellini a Rimini in segno di solidarietà per l’alluvione in Emilia-Romagna. Ema Stokholma di Rai Radio 2 curerà le interviste dietro le quinte. Per l’occasione, Tim lancia il concorso ‘Vinci l’Experience Tim Summer Hits’ che offrirà a tutti clienti che visiteranno i negozi del brand aderenti l’opportunità, fino al 30 giugno, di partecipare all’iniziativa e provare ad aggiudicarsi premi (tutte le informazioni su timsummerhits.tim.it). Per ogni tappa saranno messi in palio speciali ingressi, ciascuno valido per due persone, per assistere al concerto da un’area riservata e accedere al backstage della manifestazione. Inoltre, durante gli eventi del Tim Summer Hits sarà annunciata una nuova iniziativa dedicata alle band emergenti, che saranno selezionate e votate dal pubblico, e da una giuria di qualità, che potranno esibirsi sul palco dell’Arena di Verona durante i Tim Music Awards a settembre.

“Dopo il successo dell’anno scorso abbiamo pensato di riproporre questo bellissimo evento – dichiara soddisfatto alla presentazione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – A Roma c’è una domanda straordinaria di cultura, musica ed eventi, e ne stiamo facendo davvero una quantità impressionante”. Questa tendenza è confermata da Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners e responsabile del team di Tim Summer Hits: “Oggi la città di Roma è insuperabile, lo dico da persona che vive a Milano e lavora nella città eterna”. L’assessore ai grandi eventi, Alessandro Onorato, a tal proposito comunica che dopo 11 anni la città è tornata ad essere la prima in Italia per la vendita di biglietti durante la stagione concertistica. “Sono stati venduti più di 2 milioni di biglietti, secondo Assomusica, 500 mila in più di Milano – riferisce.

Andrea Delogu e Nek, amici nella vita da tanti anni, sono entusiasti di presentare insieme sul palco. “Abbiamo condotto un programma su Rai Radio 2 e lui mi ha detto: dobbiamo lavorare insieme, voglio continuare e così è stato”. La speaker, originaria di Rimini, dice che “in questo momento l’Emilia-Romagna ha bisogno di tutti noi” e spera che la manifestazione prosegua anche nei prossimi anni ad essere presente nella sua regione per aiutare il turismo. “Siamo un team nel senso di squadra – aggiunge Nek, al secolo Filippo Neviani, sul Tim Summer Hits – Sono molto felice perché mi piace mettermi in gioco. Darò tutto me stesso e sarà sicuramente un’esperienza che ricorderò”. Il trio comico de Gli Autogol, formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, supporterà i due conduttori: “Siamo contenti di fare parte di questo team, noi che veniamo dal mondo del calcio. Abbiamo fatto una parentesi sanremese emozionante e sarà bello partecipare qui a Roma. Cercheremo di portare sorrisi e mettere i cantanti in situazioni che non gli competono”.

Gli artisti partecipanti, ben 70, in aumento rispetto all’anno scorso in cui erano 50, sono: Marco Mengoni, Giorgia, Arisa, Emis Killa, Fedez, Articolo 31, Annalisa, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Ana Mena, Angelina Mango, Tedua, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Ariete, Clara, Colapesce Dimartino, i Coma_cose, Dargen D’amico, Emma, Fabrizio Moro, Achille Lauro e Rose Villain, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Irama e Rkomi, Leo Gassman, Lda, Levante, Madame e Mara Sattei, Matteo Romano, Luigi Strangis, Max Pezzali, Myss Keta, Mr. Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, i Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie And The Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax e Wayne. Ci saranno anche altre sorprese.

Per Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai, Tim Summer Hits su Rai 2 “ha fatto numeri notevolissimi, oltre il 20% di share sul pubblico femminile di 15-24enni e oltre il 13,5% del pubblico maschile della stessa fascia”. L’evento sarà trasmesso in multipiattaforma per andare in onda in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 domenica 25 giugno, domenica 2 luglio e domenica 9 luglio, anche sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay. L’evento Tim Summer Hits si inserisce nell’ambito della campagna di comunicazione del gruppo Tim, ‘La forza delle connessioni’, che vuole sottolineare l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica.