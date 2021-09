Nek ha tributato un omaggio ad Ennio Morricone con una versione riarrangiata dal maestro scomparso di ‘Se Telefonando’. Il cantante è stato ospite ieri, insieme a Sting e Zucchero, dal gala dinner con concerto live del grande flautista Andrea Griminelli in omaggio a Morricone, organizzato nel Chiostro di San Nicolò al Lido di Venezia. Durante l’evento sono stati presentati infatti in anteprima alcuni brani del disco “Griminelli plays Morricone”, di prossima uscita per Fenix Music, che conterrà 15 brani del grande compositore Ennio Morricone, per flauto, orchestra e coro, e 5 duetti ai quali hanno partecipato artisti di fama mondiale quali appunto Sting, Zucchero, Nek, Chris Botti e Aida Garifullina. Al termine dell’esecuzione, Nek è stato applaudito anche da Sting e Zucchero che però non si sono esibiti.





