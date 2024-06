Neil Young cancella il tour: “Malattie nella band”

Neil Young ha comunicato ai fan la cancellazione di molte tappe del tour, a causa di problemi di salute della band.

Il tour mondiale “Love Earth” di Neil Young si arresta improvvisamente per ragioni di salute, lasciando una scia di concerti annullati in Canada e negli USA, inclusi eventi di grande richiamo come l’Hollywood Bowl e Ohana Fest.

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito, Neil Young ha condiviso con i fan la difficile decisione, sottolineando come la salute sia la priorità, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche non solo sue ma dell’intero gruppo.

Neil Young: interruzione del tour per motivi di salute

“The Love Earth Tour è stata una bellissima esperienza fino ad ora. Bellissimo pubblico, bellissima musica, ce la siamo goduti.” – esordisce Neil Young nel messaggio postato sul suo sito – “Un paio di noi si è ammalato dopo la data di Detroit e siamo costretti a fermarci. Sappiamo che molti di voi hanno organizzato dei viaggi per venire a sentirci e vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione. Speriamo di recuperare qualche data più avanti ma la salute è prioritaria”.

Stevie Young

L’annuncio ha colpito duramente la fan base di Young, che si vedrà privata dell’opportunità di partecipare agli eventi live tanto attesi in Canada e Stati Uniti. Inclusi nella lista degli appuntamenti cancellati vi sono la prestigiosa partecipazione all’Hollywood Bowl e al Ohana Fest. La cancellazione ha stimolato una ondata di messaggi di supporto da parte dei fan, che, seppur amareggiati, hanno mostrato comprensione per la situazione.

Età e considerazioni sul gruppo

Va notato che Neil Young, all’età di 78 anni, fa parte di una band composta in gran parte da musicisti ancora più anziani, con due membri che raggiungono rispettivamente gli 80 e gli 81 anni. L’unico a fare eccezione è Micah Nelson, 34 anni, che abbassa significativamente la media d’età del gruppo. L’età avanzata dei membri gioca indubbiamente un ruolo nella gestione dello stress e della fatica legati ai tour, rendendo prioritaria la cautela riguardo alla salute.